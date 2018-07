NOVENTA – A fuoco auto a GPL in un garage: paura fra via Marco Polo e via Vespucci

I vigili del fuoco di Este e Lonigo sono intervenuti stamane in uno stabile situato fra le vie Marco Polo e Vespucci a Noventa Vicentina. Si tratta di un edificio con appartamenti e negozi. Un’auto AlfaRomeo alimentata a GPL parcheggiata nel garage sottostante ha preso fuoco. Non vi sarebbero feriti. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e in via precauzionale un’ambulanza del SUEM 118 dell’ospedale di Noventa, oltre che la polizia locale di Noventa. Fortunatamente l’intervento è stato tempestivo perché dai garage è uscito fumo e subito sono partite le segnalazioni.

Presente anche la polizia locale assieme al responsabile dell’ufficio tecnico Seraglio per accertarsi che lo stabile non avesse subito danni e quindi scongiurare una eventuale evacuazione. Tutto farebbe supporre che l’incendio sia partito dall’auto parcheggiata all’interno di un garage privato.

“Ringrazio per il tempestivo intervento i vigili del fuoco e le forze dell’ordine” dichiara il vicesindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. “Appurato che non vi è stato alcun atto doloso -continua- rimane lo sconcerto per un incendio che parte da un’auto spenta. Purtroppo casi del genere sono sempre più frequenti e quindi, anche se la legge consente ai proprietari di vetture GPL di parcheggiare queste vetture (se di ultima generazione) in garage seminterrati, mi verrebbe spontaneo sconsigliarlo. In questo caso eravamo in pieno giorno e il fumo ha subito messo in allarme chi di dovere, ma se tale episodio fosse successo di notte? In quello stabile ci sono diversi appartamenti tutti abitati. La cosa al solo pensiero fa rabbrividire”

