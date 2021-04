Noventa – Il Rotary Club dona buoni spesa per le famiglie bisognose

Il Rotary Club Arzignano, presieduto attualmente da Andrew Thomas Arduini, a cui fanno riferimento Soci residenti a Noventa ed in altri Comuni dell’Area Berica, ha recentemente deliberato di devolvere in beneficienza buondì spesa a favore di nuclei familiari in difficoltà. Un gesto di solidarietà che viene fatto transitare, per privacy e gestione, tramite i Servizi Sociali comunali. Ringraziamo i Soci del Rotary per aver pensato anche alla nostra comunità noventana. I buoni consegnati ufficialmente al Comune di Noventa Vicentina, spendibili presso supermercati della zona per beni di prima necessità, andranno ad integrare l’azione di sostegno ai soggetti fragili ed in difficoltà economiche.

Con il Presidente e la delegazione dei Soci si è anche colta l’occasione per fare il punto della situazione sulla realtà sociale dell’area e pensare ad una iniziativa legata al socio-sanitario da programmare nei prossimi mesi con altri Comuni ed associazioni caritatevoli del nostro territorio!