Noventa – Giovanissimi aggrediscono 21enne davanti a residenti, tre denunciati

Scene da far west ieri sera a Noventa Vicentina in pieno centro (via Masotto), ma fortunatamente, grazie alla prontezza di alcuni cittadini e dei carabinieri e polizia locale i responsabili sono stati individuati e sono scattate tre denunce.

In orario serale, intorno alle 22, un gruppo di 5 ragazzi giovanissimi, in gran parte minorenni, hanno aggredito a calci e pugni un 21enne, avvalendosi anche di una pistola scacciacani e sparando anche alcuni colpi. Obiettivo, si è scoperto poi, portargli via della droga. La scena è stata vista da alcune persone nelle vicinanze che subito hanno chiamato le forze dell’ordine.

In base ad una prima ricostruzione, la vittima, un 21enne residente a Soave, si sarebbe recato a Noventa in via Masotto per cedere della droga ai ragazzi. Questi però, sbucati da un sottoportico lo hanno aggredito con calci e pugni, sparando anche un paio di colpi con la scacciacani. La scena è stata vista da diversi residenti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri giunti sul posto sono stati subito in grado di risalire ad un paio di ragazzi, uno di 17 anni e uno di 16 anni. Si sono quindi recati nelle loro abitazioni e a casa del primo hanno rinvenuto 4,38 grammi di marijuana, un bilancino di precisione. A casa del 16enne sono stati trovati 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Quest’ultimo avrebbe avuto un atteggiamento molto aggressivo non solo nei confronti dei militari che sono stati costretti ad immobilizzarlo, ma anche dei genitori. Nelle case dei ragazzi sono state trovate anche le pistole scacciacani utilizzate contro il 21enne.

Entrambi sono stati denunciati per rapina e spaccio e il 16enne anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 21enne aggredito è stato a sua volta denunciato per spaccio. Aveva raccontato di essere stato derubato di un paio di spinelli, ma in realtà pare avesse con sé 40 grammi di marijuana, oggetto della rapina.

Utili ai fini dell’indagine lampo non solo le segnalazioni delle persone presenti nelle vicinanze (vi è infatti anche un pub poco vicino) ma anche le immagini di videosorveglianza. Tutti i presenti sono stati alla fine identificati. Solo due sarebbero di Noventa Vicentina, gli altri da paesi vicini.

Uno dei due minorenni era già stato controllato qualche giorno prima e gli era stato elevato un verbale per uso personale di stupefacenti (che comporta la segnalazione in prefettura). Con il verbale, hanno potuto accertare i carabinieri, il giovane si era fatto una canna, documentando la scena con il telefonino.

“Un fatto increscioso, mai visto a Noventa Vicentina -dichiara il sindaco Mattia Veronese -che ha portato i residenti a segnalare subito quanto stava accadendo. Un grazie ai carabinieri e alla polizia locale che sono intervenuti subito ed in tempo record sono risaliti ai 5 responsabili grazie anche all’uso delle telecamere presenti in centro. Spero che questo episodio sia unico e rimanga tale”