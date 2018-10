NOVENTA – Forte vento fa cadere box cavalli su un’abitazione

Il forte vento che ha interessato ieri gran parte del Vicentino e anche il Basso Vicentino, ha causato diversi danni. Le immagini si riferiscono a Noventa Vicentina. In via Frassenara una violenta raffica di vento ha spostato un box per cavalli facendolo finire addosso ad un’abitazione. La cavalla all’interno del box è rimasta ferita e portata a Sossano per le cure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la gru