NOVENTA – Dopo le proteste arriva il nuovo Postamat, il sindaco: “Ora aspettiamo il resto”

Con una comunicazione ufficiale Poste Italiane annuncia che da oggi è disponibile un ATM Postamat di nuova generazione presso l’Ufficio Postale di Noventa Vicentina, in largo Rezzonico.

Sarà disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Cosa importante, che risponde alle annose richieste della cittadinanza e del sindaco lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità. Uno dei problemi delle Poste di Noventa era l’esposizione alla luce del sole dello schermo che costringeva gli utenti spesso ad usare un ombrello per riuscire a vedere meglio ed effettuare operazioni.

E’ dotato anche di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

“Un passo avanti” -dichiara il sindaco Mattia Veronese che da tempo sta lottando non solo per il nuovo Postamat. “Ora -dice- si pensi a rivedere tutta l’organizzazione del personale allo sportello e una nuova turnazione con almeno una apertura pomeridiana come avviene a Lonigo e Montagnana. Per quanto riguarda il bancomat, bene ma era atteso da oltre 2 anni e solo dopo le insistenze del Sindaco (anche manifestando il suo disappunto sui giornali) è arrivato. Contento a metà perché la soluzione migliore per il bancomat sarebbe stata quella di collocarlo nel lato della filiale verso via Palladio o in alternativa posizionate una pensilina protettiva per le giornate di pioggia. Inoltre per gli investimenti sulla filiale non ci si ferma qui… come Amministrazione continueremo a segnalare i disservizi e pretendere maggiore attenzione da parte della direzione. Vogliamo che la filiale di Noventa sia attrattiva di clientela non sinonimo di diaspora dei clienti noventani”.

L’Ufficio Postale di Noventa Vicentina è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.