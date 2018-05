NOVENTA – Domani la Giornata Ecologica: appello ai cittadini

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

L’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina invita tutti i cittadini a partecipare alla Giornata ecologica prevista per sabato mattina 5 maggio 2018.

“In particolare -dichiara l’assessore all’Ambiente, Simone Pellegrin- si invitano le numerose associazioni noventane a coinvolgere i proprio associati e quanti interessati a partecipare a questa importante iniziativa, rivolta a sensibilizzare tutti al rispetto per l’ambiente, alla cura degli spazi pubblici e al senso civico”

L’appuntamento è alle ore 8.30 davanti al Municipio di Noventa e, tempo permettendo, le operazioni dureranno fino alle 13, momento in cui vi sarà un momento conviviale organizzato dagli Alpini noventani.



“Il paese più pulito e ordinato è sicuramente più vivibile e piacevole e questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti, ogni giorno” aggiunge il vicesindaco Mattia Veronese.Per l’organizzazione tecnica dell’evento si ringrazia la Protezione civile, il Gruppo Alpini “U. Masotto”, e si ringraziano anticipatamente tutti i partecipanti, le associazioni che aderiranno con il loro contributo e gli Istituti scolastici noventani.