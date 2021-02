NOVENTA – Diedero fuoco ad un’auto: trovato complice

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Sono continuate le indagini in merito all’incendio di un’automobile (una Peugeot 5008) in via Croce di Pietra a Noventa Vicentina lo scorso 28 novembre.

Uno dei responsabili fu denunciato dopo qualche giorno. Si tratta di P.M. 22enne di Cologna Veneta. Il suo complice, C.D. 20enne di Cologna Veneta, è stato a sua volta identificato e denunciato dai carabinieri. I due devono rispondere di violazione di domicilio e danneggiamento seguito da incendio in concorso. L’automobile appartiene ad un meccanico 62enne di Noventa ed era parcheggiata nel cortile dell’abitazione in via Croce di Pietra. Grazie alle immagini di videosorveglianza i due sono stati identificati. Si sarebbero recati sul posto con una BMW. I due, secondo le indagini, sarebbero collegati ad un 30enne veronese accusato di atti persecutori nei confronti della compagna del 62enne e della figlia di lei.