NOVENTA – Controllo antidroga al ‘Masotto’: studente avvisa gli altri e viene denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Controllo antidroga dei Carabinieri all’I.P.S.I.A “Masotto”. Uno studente viene segnalato quale assuntore, mentre un secondo denunciato per interruzione di pubblico servizio. Ecco che cosa ha fatto…

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina assieme all’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia, nella mattinata di mercoledì 8 maggio 2019, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo all’Istituto Tecnico Professionale “Masotto” di Noventa Vicentina, nel corso del quale un diciasettenne, residente a Barbarano-Mossano, è stato sorpreso nell’atto di lanciare dalla finestra della classe un trita – tabacco contenente residuo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il minore è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti, e nei suoi confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione dei documenti validi per espatrio e di guida.

Durante il controllo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per interruzione di pubblico servizio un 16enne residente a Sossano perché sorpreso mentre stava inviando, attraverso un gruppo WhatsApp, diversi messaggi ad altri studenti dell’istituto per avvisarli della presenza dei Carabinieri.

I controlli, in collaborazione con le Autorità scolastiche, proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri istituti scolastici del capoluogo e del resto del territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Vicenza