NOVENTA – Caccia ai banditi fuggiti con una Fiat Panda

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Da ieri è caccia ai banditi responsabili della rapina e dell’investimento della 50enne Mihaela Stoicescu. Subito sono stati organizzati dei posti di blocco all’uscita di Noventa ma per forza di cose le ricerche si sono allargate. Saranno fondamentali le immagini di videosorveglianza posizionate vicino alle poste e al supermercato da dove sono poi partiti a bordo della Panda, oltre che i dispositivi Targa System posizionati sulle principali direttrici che portano a Noventa. Ieri un elicottero dei carabinieri si è alzato in volo e le ricerche sono estese in tutta Italia. Intanto il pubblico ministero di turno Angelo Parisi ha avviato un’inchiesta. L’ipotesi di reato è omicidio, ma sarà fondamentale ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.