NOVENTA – Ca’ Arnaldi: tutti gli anziani e gli operatori negativi

Il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese comunica oggi alla cittadinanza una buona notizia. I test effettuati alla casa di riposo ca’ Arnaldi sono tutti negativi. Sospiro di sollievo per la comunità noventana e non solo, considerando le situazioni drammatiche verificatesi in altre RSA in Veneto e soprattutto in Lombardia e Piemonte. “Qualche giorno -scrive il sindaco- fa ho comunicato l’esito dei test sierologici fatti al personale della nostra IPAB Cà Arnaldi (sia dipendenti diretti che della Cooperativa). A tali test sono stati sottoposti anche i membri del Consiglio dei Amministrazione, compresa la Presidente. Tutti sono risultati negativi.

Oggi, sabato 18 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione mi informa che nei giorni scorsi anche gli ospiti sono stati sottoposti agli stessi test e questa mattina sono arrivati a risultati: tutti i 120 anziani presenti sono negativi. E’ una notizia che ci rincuora e che testimonia la professionalità di tutti gli operatori, medici, e in generale

il personale (compreso quello delle pulizie) che operano in questa struttura.

A tutti va il mio personale ringraziamento, e di tutta 1’ Amministrazione Comunale, per il lavoro svolto e per la determinazione con cui sono state fatte scelte, anche drastiche, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Seguendo questa modalità operativa il livello qualitativo verso gli utenti non è mai venuto meno e fa sperare che anche nei prossimi tempi la situazione possa essere sempre sotto controllo. Ricordo che la Cà Arnaldi in questo periodo ha affrontato delle spese eccezionali che ha costretto il CDA ad aprire un conto corrente dedicato alla raccolta fondi. Mi permetto di lasciare qui i riferimenti IBAN del conto corrente invitando la cittadinanza a sostenere l’azione della nostra Casa di Riposo. A tutti quelli che hanno

già contribuito va un particolare ringraziamento.

IPAB Cà Arnaldi: Conto Corrente dedicato all’acquisto di materiale sanitario per emergenza in corso con il seguente IBAN IT 09 T 08732 60610 000000504961 — causale ‘Lotta al Coronavirus”;