NOVENTA – Auto a fuoco, probabile incendio doloso: indagano i carabinieri

Un’automobile è andata a fuoco a Noventa Vicentina. L’episodio, che i carabinieri sospettano possa essere di origine dolosa, è accaduto in via Croce di Pietra venerdì 27 novembre nel tardo pomeriggio, quando era già buio. A fuoco una Peugeot 5008 di proprietà di un noventano di 62 anni. Si ipotizza che all’origine dell’incendio vi sia l’azione di qualcuno che abbia preso di mira la famiglia e i militari stanno indagando per risalire al responsabile.