NOVENTA – Andò in escandescenze all’ospedale: denunciato dopo mesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Un cittadino di origine indiana, T.A. di 54 anni residente a Pojana Maggiore, è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di Pubblico Servizio per un episodio risalente al 10 ottobre 2020.

In quella data, l’uomo si era recato all’ospedale di Noventa Vicentina lamentando dolori di schiena. Dopo essere rimasto per un po’ nella sala d’aspetto perse il controllo e cominciò ad urlare, insultare il personale medico, buttandosi anche a terra per poi allontanarsi. A distanza di mesi è stato possibile risalire alla sua identità e denunciarlo.