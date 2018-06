NOVENTA – Al via il Torneo delle Contrade in memoria di Lorenzo Andretto

Come da tradizione consolidata torna anche per l’estate noventana 2018 “Il Torneo delle contrade – VIII Memorial Lorenzo Andretto”. Calcio d’inizio questa sera, lunedì 18 giugno alle ore 20.30 al campo sportivo parrocchiale. Come indicato da locandina allegata ricordiamo che le partite si disputeranno nelle serate del 18 – 20 e 22 giugno. Un appuntamento che si ripete da qualche anno e che raccoglie decine di atleti e tanto pubblico nel cuore di Noventa in memoria di Lorenzo Andretto che fu una sorta di pioniere nell’organizzazione di questo tipo di eventi. “Complimenti alla Polisanvito e a tutti i volontari per l’organizzazione” dichiara il vicesindaco Mattia Veronese

Ecco il calendario: clicca per ingrandire