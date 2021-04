Noventa – Al Fogazzaro nuovo laboratorio di scienze e Consiglio Comunale dei ragazzi

Questa mattina, venerdì 23 aprile, si è inaugurato presso la scuola primaria “Monsignor Bertapelle” dell’Istituto comprensivo “A. Fogazzaro” il nuovo laboratorio di scienze. Una ampia aula, recentemente sistemata nell’impiantistica e tinteggiatura con fondi comunali. L’attrezzatura, la lavagna interattiva e gli arredi sono invece stati acquistati con fondi del MIUR su progetto presentato dalla scuola. Questo spazio didattico potrà ora essere utilizzato da tutti gli studenti dell’Ist. comprensivo incrementando l’offerta formativa delle nostre scuole. Sempre nella mattinata, in aula Magna della scuola secondaria di primo grado (scuole medie), si è svolta la prima seduta d’insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi.

“Una esperienza importante e di significativo impegno civico voluto fortemente dalla dirigente scolastica prof.ssa Renata De Grandi, dal vicepreside prof. Antonio Zeffiro e soprattutto dal prof. Sandro Parolo” dichiara il sindaco Mattia Veronese. “Una significativa esperienza che a Noventa è consolidata ormai da anni”. Dopo una presentazione di vere e proprie liste con candidati e programmi, nel mese di marzo si sono svolte regolari elezioni (con tanto di campagna elettorale e presentazione dei programmi). Oggi formalmente la seduta di Consiglio, con la presenza del Sindaco di Noventa, ha ufficializzato e proclamato gli eletti che rimarranno in carica per un anno. Come in un vero Consiglio comunale, con la presenza di un segretario verbalizzante e la formalità di votazione di delibere, si è dato il via al mandato del nuovo Sindaco, degli assessori delegati e dei consiglieri (compresi quelli che rappresentano le liste di minoranza). Questi i nomi ed i ruoli degli eletti:

Buson Victoria – Sindaco

Pellegrin Martino – Vicesindaco con delega all’ambiente

Michelini Elena – Assessore ai Progetti

Pozza Matilde – Assessore agli allestimenti spazi scolastici

Splendore Eva – Consigliere

Ferrari Andrea – Consigliere

Zanovello Filippo – Consigliere

Lazzarin Matteo – Consigliere

Costa Jennifer – Consigliere

Pantanali Irene – Consigliere

Roverso Andrea – Consigliere

Balili Ines – Consigliere

Pertile Alberto – Consigliere

Appena possibile tutti i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi saranno invitati in Comune, presso villa Barbarigo, durante una seduta del Consiglio comunale per essere presentati ufficialmente anche ai componenti del Consiglio comunale “degli adulti”. Alla collega Sindaco Buson Victoria e a tutta la Sua squadra il Sindaco Mattia Veronese, complimentandosi per l’impegno, ha augurato buon lavoro!

