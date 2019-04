NOVENTA – A fuoco casa a Caselle

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Domenica sera, alle 21.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Caselle di Noventa Vicentina per l’incendio di una casa disabitata. Le squadre accorsa da Lonigo e Vicenza, hanno spento le fiamme, che hanno riguardato dei cumuli di masserizie, principalmente indumenti e rifiuti ammassate all’interno del garage e delle ramaglie appena fuori l’abitazione fatiscente. L’abitazione, da quanto si è potuto accertare, viene probabilmente utilizzata da persone senza tetto. Le cause, probabilmente colpose delle fiamme, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno a mezzanotte.