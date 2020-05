Nove ubriachi a festa di compleanno nel locale: scatta maxi-sanzione

Proseguono i controlli finalizzati ad evitare la diffusione del Covid-19. Controllato un locale pubblico nel quale si stava festeggiando una festa di compleanno nel locale Ca’ di Dennis Club.

Alle 2 di notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel transitare in via Zamenhof nel capoluogo, hanno notato all’esterno dell’immobile dove si trova il locale pubblico diverse autovetture in sosta, la porta di ingresso aperta e dall’interno la musica a tutto volume.

I militari dopo aver invitato il gestore, un 37enne, di nazionalità ghanese residente a Thiene, ad esibire le autorizzazioni amministrative in suo possesso, con l’ausilio di pattuglie della Compagnia Carabinieri SeTAF e della Sezione Volanti della Questura di Vicenza, procedevano ad ulteriori accertamenti nel corso dei quali si appurava che era in corso una festa di compleanno, con la presenza di nove avventori tutti palesemente in stato di ubriachezza, trovati seduti senza rispettare il distanziamento previsto nei locali pubblici. Gli esiti del controllo verranno nei prossimi giorni comunicati al Comune di Vicenza per le valutazioni del caso, mentre nei confronti delle persone presenti nel locale saranno notificate le conseguenti violazioni rispettivamente riguardanti il mancato distanziamento nei locali e per lo stato di ubriachezza. In totale la sanzione complessiva potrebbe arrivare a 28 mila euro (3000 euro a testa per mancato rispetto norme anti-covid più 100 euro a testa per ubriachezza).