NOVE/MASON – Rubava e rivendeva attrezzi agricoli su internet: un denunciato

La Stazione Carabinieri di Nove ha denunciato in stato di libertà M.V. 38enne di Mason Vicentino al termine di un’attenta attività d’indagine. Presso la Stazione Carabinieri di Nove erano stati denunciati ben 4 furti all’inizio del mese di maggio, da parte di un agricoltore di Schiavon e tre di Mason, che avevano subito il furto di vari attrezzi agricoli, motofalciatrici e motopompe, per un valore complessivo di oltre 5000 euro. Grazie ai numerosi sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno notato la presenza di un mezzo agricolo allontanarsi ogni volta in orario notturno con il materiale rubato. L’attività investigativa è poi proseguita anche sul web, dove i militari hanno rinvenuto, sul portale “Subito.it”, parte dell’attrezzatura posta in vendita. Incrociando questo dati è scattata una perquisizione presso l’abitazione di M.V. che ha fatto rinvenire tutta la refurtiva, in parte dipinta con colori diversi per cercare di eludere i controlli. Ma non è tutto: i Carabinieri di Nove hanno rinvenuto anche un “Taser”, detenuto illegalmente dal soggetto, subito posto sotto sequestro. Per tali motivi M.V. è stato denunciato per furto aggravato continuato e detenzione illegale di arma. Tutta la refurtiva è stata invece restituita ai legittimi proprietari, che hanno espresso grande soddisfazione ai Carabinieri di Nove.