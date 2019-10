Notte Nera di Halloween a Vicenza: ecco il programma in centro cittadino

A Vicenza Halloween si festeggia in piazza dei Signori, piazza delle Erbe e Campo Marzo. Giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16, musica, truccambimbi, silent party per grandi e piccini, caccia al tesoro e molto altro…

Saranno piazza dei Signori, piazza delle Erbe e Campo Marzo ad ospitare i numerosi eventi dedicati a grandi e piccini in programma giovedì 31 ottobre in occasione di Halloween.

Le iniziative sono organizzate dall’assessorato alle attività produttive in collaborazione con numerose associazioni della città.

In piazza dei Signori la festa inizierà alle 16 e proseguirà con la “Notte nera – dolcetto scherzetto”. A partire dalle 17 piazza delle Erbe si animerà con il truccabimbi per poi ospitare il “Silent Party”, prima in versione bimbi, alle 17.30, e poi dedicato ai più grandi, dalle 20 in poi. A Campo Marzo, infine, alle 20 prenderà il via “The end 8”, l’ottava edizione della Caccia al tesoro con delitto di Halloween.

La “Notte nera” di piazza dei Signori

Per festeggiare Halloween, il gruppo Bar del centro storico – Confcommercio Vicenza ha organizzato la “Notte nera – dolcetto scherzetto”. Pertanto, dal pomeriggio di giovedì 31 ottobre fino alle prime ore dell’1 novembre, festa di Tutti i Santi, in piazza dei Signori si potranno “esorcizzare gli spiriti” tra musica, truccabimbi, aperitivi, cioccolata e biscotti e molto altro.

La festa prenderà il via alle 16 con i ragazzi della “The School Rock” e le loro percussioni. I baristi e chef del centro storico, con il patrocinio del Comune di Vicenza, per l’occasione allestiranno quattro “orribili stand” in piazza dei Signori: tre per “risvegliare i morti” con i loro manicaretti, il quarto per ospitare il dj Foña Alessandro Munari, che alle 18.30 darà il via alla “Danza delle streghe” e a tanta musica per ballare fino alle 23.

Durante l’evento sarà a disposizione il “Truccabimbi”.

“Silent Party” in piazza delle Erbe

In occasione di Halloween in piazza delle Erbe dalle 17.30 alle 1.30 torna l’edizione speciale del Silent Party, un progetto di Supermarket in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive, l’associazione Centro Storico Città del Palladio e le Botteghe di Piazza delle Erbe.

Il Silent Party sarà preceduto, alle 17, dal truccabimbi, attività gratuita curata e messa a disposizione da Victory – Centro di Formazione per parrucchieri ed estetisti.

Dalle 17.30 alle 20.30 andrà in scena, quindi, il Silent Party in versione bimbi: i dj proporranno musica dedicata ai più piccoli, vere e proprie “Bimbo bombe”. Per questo evento il noleggio cuffie avrà un prezzo “famiglia” speciale di 4 euro a partecipante (potranno usufruire dell’agevolazione il genitore o i genitori con uno o più figli fino ai 12 anni d’età).

Sempre alle 17.30 prenderà il via anche la caccia ai dolcetti di Halloween, attività gratuita proposta da Botteghe di Piazza delle Erbe. La mappa si potrà ritirare in piazza delle Erbe. Terminata la caccia, si potrà fare una foto nella scenografia appositamente allestita.

Dalle 21 alle 1.30 il Silent Party continuerà per i più grandi. Durante il “party silenzioso” la musica viaggerà sfruttando un sistema Wi-Fi a 3 canali. Ci saranno tre dj, uno per canale, ciascuno proponente un genere musicale diverso. Si potrà selezionare il canale semplicemente con un click sulla cuffia, che cambierà colore in sintonia al colore del canale e del dj. La distribuzione delle cuffie – in programma per tutta la durata dell’evento, man mano che le stesse torneranno disponibili – avverrà a seguito della consegna di un documento e di un contributo spese di 7 euro. Per informazioni nonholetaeventi@gmail.com.

“The end 8”, in Campo Marzo l’ottava edizione della grande Caccia al tesoro con delitto di Halloween

The Big Blue a.s.d. organizza per la serata di giovedì 31 ottobre l’ottava edizione del The end, Caccia al tesoro con delitto. Il ritrovo è previsto a Campo Marzo dalle 19.30 alle 20.30. Il gioco inizierà alle 21.Si tratta di un’avvincente caccia al tesoro a squadre in cui si dovrà cercare un assassino nascosto tra il centro e la periferia di Vicenza, ma per scovarlo occorrerà prima capire di chi si tratta. Alcuni testimoni racconteranno la loro versione dei fatti. Ci sarà un percorso da seguire che le squadre dovranno scoprire risolvendo alcuni enigmi presenti su un sito web. Ogni enigma risolto darà l’indicazione della successiva tappa ed un indizio sul caso.

La storia del caso da risolvere quest’anno avrà come tema l’ambiente ed i cambiamenti climatici. Le squadre si vestiranno in tema “halloween” o da detective e si sposteranno per le vie di Vicenza e provincia scoprendo luoghi talvolta sconosciuti.

E’ ancora possibile iscriversi registrandosi attraverso il sito web www.theend.thebigblue.it.

Il premio per la prima squadra classificata sarà un weekend in una struttura di Bormio, località inclusa nel Parco Nazionale dello Stelvio e rinomata per le terme. Come per la scorsa edizione, anche quest’anno ci sarà un premio per la seconda e terza squadra classificata: la partecipazione ad una Escape Room.

Informazioni: www.theend.thebigblue.it. video presentazione evento: http://bit.ly/TheEnd8_video, facebook: http://bit.ly/TheEnd8_FB.