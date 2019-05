Notte europea dei Musei, sabato la Basilica palladiana e Gallerie d’Italia aperte fino alle 24 a 1 euro

Il circuito museale cittadino aderisce sabato 18 maggio alla Notte europea dei Musei, promossa da ICOM – International council of museum .L’iniziativa, quest’anno dedicata al nuovo ruolo dei musei come attrattori attivi nelle loro comunità di riferimento, visti come un importante mezzo di scambio culturale, di sviluppo e di cooperazione tra i popoli, prevede l’apertura straordinaria serale delle sedi coinvolte con l’ingresso al costo simbolico di un euro. A Vicenza, si potrà entrare spendendo 1 euro dalle 18 alle 24 di sabato 18 maggio in Basilica palladiana e dalle 20 alle 24 alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari.Il Palladio Museum sarà aperto dalle 18 alle 22 con ingresso ad 1 euro; il Museo Diocesano dalle 14 alle 21, prolungando il consueto orario di apertura, mentre dalle 16 prevede l’ingresso gratuito. Inoltre il Teatro Olimpico alle 21 ospiterà il concerto di New Conversations – Vicenza Jazz “Enrico Rava-Michel Portal-Ernst Reijseger-Andrew Cyrille”. Ingresso con biglietto. Inoltre il Vicenza Jazz propone diversi appuntamenti in vari luoghi della città. www.vicenzajazz.org La Basilica palladiana si potrà visitare sabato 18 maggio dalle 10 alle 24 (ultimo ingresso 23.30) con la possibilità di vedere il loggiato, il salone al primo piano e la terrazza (che potrebbe rimanere chiusa in caso di maltempo): dalle 10 alle 18 biglietto invariato (2 euro per i residenti di città e provincia, 4 euro per chi proviene da fuori provincia), dalle 18 alle 24 biglietto a 1 euro.Sabato 18 maggio, inoltre, apre Illustri Festival (dalle 10 alle 22, biglietto 5 euro comprensivo della visita della Basilica, www.illustrifestival.com) che in Basilica allestisce la mostra Illustri e Saranno Illustri nel salone al primo piano. Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,47267 Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari rimarranno aperte dalle 20 alle 24 e saranno accessibili con il biglietto da 1 euro proponendo un programma con molteplici attività per ogni età.Ad anticipare la serata, alle 18 il reading di parole e musica con Ana María Intili (Perù) e Rafael Soler (Spagna), le voci recitanti di Michele Silvestrin e Marica Rampazzo e la chitarra di Angelo Giordano nell’ambito della rassegna Poetry Vicenza 2019. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.Dalle 20 le porte della magnifica residenza barocca si riapriranno in orario straordinario con la possibilità di visitare, oltre al palazzo e alle collezioni permanenti, le esposizioni temporanee “Mito. Dei ed eroi” e “Illustrissima. Malika Favre” alla prima giornata di apertura.Ad animare la serata alle 21, alle 22 e alle 23 gli studenti del Liceo classico “Antonio Pigafetta” di Vicenza (classi 2A e 2B) propongono Notte del Mito: letture, musica e performance, con racconti di miti ed eroi che abitano lo spazio simbolico di Palazzo Leoni Montanari. Vengono inoltre proposte, nell’ambito dell’iniziativa Passeggiate d’Arte, visite guidate alla mostra “Mito. Dei ed eroi”, alle 20.30 e alle 22.30.Informazioni: www.gallerieditalia.com Il Palladio Museum rimarrà aperto dalle 18 alle 22, con ingresso a 1 euro.Informazioni: https://www.palladiomuseum.org/

Il Museo Diocesano sarà aperto dalle 14 alle 21, prolungando il consueto orario di apertura, mentre dalle 16 prevede l’ingresso gratuito.Dalle 16 alle 20 la classe terza A del Liceo Pigafetta, indirizzo linguistico, porterà a compimento un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha avuto come modalità quella del laboratorio teatrale. Un pomeriggio volto a suggerire un nuovo approccio nel guardare l’opera d’arte facendo vivere le storie che raccontano. Gli studenti, condotti dall’attrice Stefania Carlesso, condurranno i visitatori in un clima “scenico”, focalizzando immagini in una comunicazione libera. Il museo si trasformerà, per qualche ora, in un vero e proprio luogo dell’incontro.Informazioni: http://www2.museodiocesanovicenza.it/it/