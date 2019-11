Notte di paura a Venezia per l’acqua alta, oggi un’altra super marea. Il sindaco: “E’ un disastro”. Due i morti

Venezia si è risvegliata dopo la notte di paura per l’acqua alta record: 187 centimetri, un livello superato solo nel 1966 (190 centimetri). Ma l’emergenza non è passata: per oggi è attesa un’altra super-marea, vicina al metro e 45, prevista intorno alle 10.20 Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo – spiega – non è contattabile, se non con i canali Telegram e il sito internet. Tutto il centro storico è finito sott’acqua e molte case e alberghi sono stati invasi. Il sindaco Luigi Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità parlando di disastro. In varie zone della città si sono verificati black-out, specialmente al Lido e in Campo Santa Margherita. Ieri si sono registrate due vittime. Si tratta di un uomo di 78 anni morto fulminato nell’isola di Pellestrina, una delle lingue di terra che dividono Venezia dal mare. A provocare la morte dell’anziano sarebbe stato un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli era entrata in casa. Un secondo abitante dell’isola è stato trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali. In città è già stata disposta la chiusura di tutte le scuole. Tutti i servizi di navigazione di Avm sono stati sospesi dopo che tre vaporetti sono affondati a Riva degli Schiavoni e decine di imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e sono andate alla deriva in laguna. Anche molte gondole sono state sballottate dall’alta marea e trascinate nei canali.