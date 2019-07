Notte di paura a Lonigo. Accoltellamento in strada: 2 feriti gravi e un fermato

Lonigo: accoltellamento nel corso della notte tra stranieri. Denunciato dai Carabinieri un 49enne di nazionalità marocchina

I Carabinieri delle Stazioni di Lonigo e Noventa Vicentina, alle 4 di stanotte, sono intervenuti a Lonigo in via Bonioli poiché delle telefonate giunte al 112 segnalavano la presenza di alcune persone ferite.

Al loro arrivo i militari hanno appurato che, poco prima, K.A 49enne di nazionalità marocchina residente a Lonigo, nel corso di una lite per motivi in corso di accertamento con due suoi connazionali, un 42enne ed una 47enne entrambi residenti a Lonigo, li ha accoltellati per poi dileguarsi all’interno della propria abitazione. Qui è stato poi rintracciato dai militari ed accompagnato presso la Stazione Carabinieri per il deferimento in stato di libertà per il reato di lesioni personali dolose.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati, in codice rosso, presso l’Ospedale Civile di Arzignano dove sono tuttora ricoverati, l’uomo in prognosi riservata e la donna in osservazione.

Le indagini da parte dei militari della Stazione di Lonigo sono tuttora in corso, finalizzate in particolare a comprendere i motivi della lite.