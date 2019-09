Notte da incubo per trevigiano: rapinato, picchiato e sequestrato fuori dalla discoteca, due arresti

Due giovani, di 23 e 20 anni, residenti a Maddaloni (Caserta) sono stati arrestati dai carabinieri a Musile di Piave per aver percosso e rapinato un 45enne nel parcheggio antistante di una discoteca di Spresiano (Treviso). I due indagati, dopo essersi impossessati del telefono cellulare, del denaro e delle chiavi di casa della vittima, hanno costretto quest’ultima a seguirli sulla sua auto in un viaggio durato varie ore e conclusosi a Caposile di Musile di Piave. Qui l’uomo è stato abbandonato, malconcio, nell’auto, davanti a un locale pubblico dove è stato notato da un passante che ha chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare in breve tempo gli aggressori, arrestandoli per rapina e sequestro di persona in concorso. Le indagini proseguono al fine di chiarire i contorni della vicenda.