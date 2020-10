“NOSTOS – SE TU NON TORNI”, IL SUCCESSO DELL’OLIMPICO NELLA VICENZA CHE RIPARTE DAI CLASSICI

Si è concluso da qualche giornoil 73° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, il secondo della direzione artistica di Giancarlo Marinelli: una scommessa vinta, dall’Amministrazione Comunale di Vicenza che in questo progetto artistico ha sempre creduto, dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che dal 2012 si occupa della gestione operativa dei Classici all’Olimpico, dai numerosi partner artistici e dai sostenitori che hanno contribuito alla sua realizzazione, da Giancarlo Marinelli che ha riportato in porto, con sicurezza, l’imbarcazione dopo una navigazione perigliosa, tra i flutti dell’incertezza e della paura generata dalla situazione in cui ci siamo trovati a vivere, dagli artisti in scena, da tutti i lavoratori del teatro, ma soprattutto dal pubblico, che non ha mai avuto paura ed è accorso con generosità (con i numeri consentiti dalle disposizioni), facendo registrare il tutto esaurito in tutti gli appuntamenti. Il servizio di Sharon Di Carlo.