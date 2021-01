Norme anti-covid: sanzioni nella Valle dell’Agno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nell’ambito del territorio della Compagnia, nel corso dell’ultima settimana, hanno sviluppato mirati servizi finalizzati al controllo dei luoghi di riunione/assembramento sia in relazione al rispetto delle norme di prevenzione del COVID-19 sia per la prevenzione dello spaccio/consumo di stupefacenti.

I servizi hanno permesso di controllare nella sola giornata del 13.01.2021 nei Comuni di Valdagno, Castelgomberto e Trissino, oltre 30 persone e 16 veicoli. Sono state così elevate cinque sanzioni in materia di COVID 19 e nella giornata di sabato è stato inoltre segnalato amministrativamente, da parte della Stazione Carabinieri di Crespadoro, un giovane per violazione dell’art.75 DPR 309/90 per detenzione di una sigaretta artigianale confezionata con marijuana. Allo stesso è stata inoltre ritarata la patente di guida ai sensi della medesima norma.