Nonno litiga con i vigili davanti alla scuola del nipotino: era ubriaco

Parcheggia l’auto in divieto, litiga con i vigili e alla fine si scopre che aveva anche alzato il gomito. Il tutto davanti alla scuola del nipotino, proprio mentre stava andando a prenderlo. Protagonista del fatto un pensionato di Creazzo di 65 anni che, andando a prendere il nipotino alla scuola primaria cittadina, aveva parcheggiato l’auto in divieto. Quando la polizia locale l’ha redarguito, l’uomo è sceso e ha cominciato a litigare. Gli agenti, insospettiti per i toni usati dall’uomo, l’hanno sottoposto all’etilometro. Il risultato? Il nonno aveva bevuto qualche bicchiere di troppo: la polizia locale ha quindi denunciato il nonno e gli ha ritirato la patente.