Nonni e nipotino legati e imbavagliati per ore da rapinatori

Lunghe ore di terrore in una villetta di Brogliano dove due anziani e il loro nipotino di 11 anni sono stati legati ed imbavagliati da cinque malviventi stranieri. E’ accaduto in una villetta di via Monte 30 a Brogliano. Vittime Roberto Marchetto di 78 anni, ex imprenditore e la moglie Maria Pianezzola di 70. Con loro il nipotino di 11 anni che era rimasto con i nonni nel weekend.

La banda di ladri ha fatto irruzione in casa alle 7 del mattino. Se ne sono andati solo verso mezzogiorno quando hanno capito che in casa non vi erano soldi. Hanno dovuto accontentarsi di qualche decina di euro. Solo un’ora dopo che i rapinatori si sono dileguati i due nonni riescono a liberarsi e a chiamare le forze dell’ordine.