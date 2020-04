“Non voglio tornare a Foggia!”… e cerca di rubare nelle auto parcheggiate

Le volanti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza hanno denunciato ieri sera alle 22 M.M., 36enne noto alle forze dell’ordine, pregiudicato, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per inosservanza del foglio via obbligatorio da Vicenza. L’uomo è stato in viale del Brotton a Vicenza dopo la segnalazione di un cittadino, mentre si aggirava fra le auto parcheggiate, ispezionandone l’interno, con una torcia in mano. Non ha fornito una motivazione per la sua presenza. Nello zaino aveva un frangivetro. Ha riferito alla polizia che non sarebbe mai tornato a Foggia, città di residenza. E’ stato anche sanzionato per l’inosservanza del decreto per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Analogo episodio più tardi in via Torino. Le volanti della polizia hanno fermato E.Z. 33enne vicentina per tentativo di furto aggravato, inosservanza del foglio di via obbligatorio e sanzionata per inosservanza del decreto anti-covid19. Poco prima delle 3 è stata segnalata in via Torino ed è stata colta in flagranza mentre prelevava oggetti da un’auto parcheggiata. Non ha danneggiato il mezzo ma ha solo abbassato il finestrino, prelevando pochi oggetti di scarso valore.