Non vede donna in bici e la investe

Incidente stamane a Thiene, poco prima delle 11. Una donna in bicicletta è stata investita da un’automobile.

In base alla ricostruzione degli agenti di Polizia Locale NordEst Vicentino, E.M., uomo 67enne di Colceresa alla guida di VW T-Rock, stava percorrendo Piazza Scalcerle di Thiene con direzione di marcia verso Corso Garibaldi. Giunto all’incrocio con la via, per cause in corso di accertamento, nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi su Corso Garibaldi e proseguire verso la stazione FS non si è accorto di M.M., donna 47enne di Thiene che circolava a bordo di bicicletta, investendola. Un’ambulanza del 118 accompagnava la ciclista all’ospedale di Santorso, per accertamenti in relazione alle lievi lesioni subite. Rilievo del sinistro e viabilità del traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.