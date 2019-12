“Non sarai mai solo”: arriva il libro di Vicenza for Children

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Non sarai mai solo” è il titolo del libro realizzato da Vicenza for children per ricordare i propri angeli, tanti, troppi bambini, che anche quest’anno sono stati vinti dal male, ma hanno lasciato una grande eredità in termini di coraggio e forza trasmessi alle famiglie ed alla comunità.

Con questo spirito domani verrà ufficialmente presentato il volume realizzato dall’Associazione vicentine che raccoglie fondi per la Sanità berica e sostenere le famiglie con bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali locali.

“Niente è impossibile”, il primo libro realizzato da Vicenza for children, non è stato solo un motto, ma un fantastico libro, letto e apprezzato da molti. Oggi, però, l’Associazione è pronta a presentare una nuova pubblicazione: “Non sarai mai solo”, per raccontare, attraverso storie e avventure, l’amore e l’impegno che si celano dietro a questa disponibilità nei confronti di bambini e famiglie.

“La gioia, la luce e l’amore infinito superano ogni cosa, al di là di ogni barriera – spiega la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – oltre la fine della vita. Di questa vita. Quest’opera è l’espressione di un progetto iniziato nel 2015, voluto a tutti i costi per non mettere la parola ‘fine’ all’esistenza di Michele: il primo dei protagonisti delle bellissime storie che si intrecciano nel “bosco incantato”. Michele, rappresentato da una giraffa, incontra il nostro papero che, nel mondo del ricordo, si trasforma magicamente nella papera Juliette”.

Inizia così, con il linguaggio dei piccoli scrittori e grazie alla loro straordinaria fantasia, episodio dopo episodio, un fantastico viaggio che ridarà, tramite i vari animaletti, una nuova vita a coloro che prematuramente l’hanno perduta, in un’originale dimensione dove “niente è impossibile e non sarai mai solo”.

Un viaggio dolcissimo nel mondo dell’immaginario dei bambini con le loro anime pure e incontaminate. Le chiavi che apriranno il cuore a chi avrà la fortuna di incontrare questo piccolo grande libro.

Domani mattina la presidente di Vicenza for children, Coralba Scarrico, consegnerà la prima copia del volume al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, mentre alle 18.30 al Galla Caffè ci sarà la presentazione alla città.