Non sapeva di essere ai domiciliari: assolto 24enne

Il Giornale di Vicenza riporta dell’assoluzione del 24enne Abdoulaye Bance, originario del Burkina Faso, arrestato dai carabinieri a marzo con l’accusa di essere evaso dagli arresti domiciliari, cui lui però non sapeva di essere stato sottoposto.

Bance era stato arrestato in via Colombo dove si era dato appuntamento con alcuni amici per bere qualcosa insieme. Secondo i carabinieri, il giovane non doveva trovarsi fuori casa, perché avrebbe dovuto essere ai domiciliari, ma tale misura non sarebbe mai stata comunicata a Bance. Su questo si è poggiata la difesa dell’avvocato Gianluca Alifuoco e alla fine l’imputato l’ha spuntata.