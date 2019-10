Dopo alcuni giorni di silenzio, il padre, da Bassano, ha deciso di chiamare i Carabinieri. E i militari, ieri, pomeriggio, giunti nella casa in via don Faccin in centro storico a Schio, hanno fatto la tragica scoperta: Manuel Brotto, 41 anni, era morto da qualche giorno. Dopo aver sfondato la porta, l’hanno trovato riverso sul letto, nulla in disordine. All’origine della tragedia un probabile arresto cardiaco.