Non rispettano l’isolamento fiduciario al rientro dall’estero: multati

Tre cittadini, rispettivamente di nazionalità italiana, algerina e macedone, tutti residenti regolarmente a Vicenza, sono stati multati perché inottemperanti all’obbligo di isolamento fiduciario.

I tre, sottoposti ieri mattina alle verifiche da parte degli Equipaggi delle Volanti, non si trovavano all’interno delle loro case pur essendo obbligati in ragione del fatto che erano rientrati, da un giorno, rispettivamente dagli Emirati Arabi, dall’Algeria e dalla Macedonia.



Un altro soggetto, infine, controllato dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova, è stato multato, nel pomeriggio di ieri, in viale Verona, perché non utilizzava la mascherina.