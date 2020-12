Non rispetta le norme anti-covid: chiuso locale a Vicenza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel corso dei consueti servizi volti alle verifiche sul rispetto delle restrizioni in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19, le Volanti della Questura di Vicenza hanno disposto la chiusura, per la durata di 5 giorni, del locale JAM BURGER di Via Zamenhof.

Il locale, segnalato da alcuni passanti e residenti, alle ore 15:40 di ieri veniva pertanto sottoposto ad una accurata verifica degli Operatori di Polizia che riscontravano la presenza di un numero di clienti, sia all’esterno che all’interno, superiore ai limiti normativi. In particolare, seduti ai tavoli, un numero di clienti superiore a 4 e, come accertato dalla Polizia, non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Appurata la evidente violazione del DPCM, la Polizia di Stato provvedeva a sanzionare il titolare e a disporre la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.