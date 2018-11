Non paga l’imbianchino: furiosa lite con donna ferita

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta la scorsa notte, poco dopo mezzanotte, per una lite in strada scoppiata in viale Verona (all’altezza del civico 108). Una donna residente in zona ha avvertito la polizia. Tre i soggetti coinvolti. Una coppia (lui di 24 anni vicentino e lei di 47 anni di Conselve, entrambi italiani) e un terzo soggetto 48enne residente a Vicenza di origini campane.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno notato che la donna 47enne perdeva sangue dal labbro superiore. Il motivo del contendere dipendeva dal fatto che il campano aveva contattato il 24enne affinché effettuasse dei lavori di tinteggiatura nell’abitazione.

Si sarebbe poi reso irreperibile evitando di pagare quanto pattuito.

L’imbianchino è poi riuscito a stabilire un contatto con l’uomo e l’ha incontrato chiedendogli di pagare, ma l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della coppia e la discussione sarebbe passata alle mani. La donna si sarebbe frapposta fra i due e sarebbe stata colpita al volto.

Il campano non era presente al momento dell’intervento della polizia. Ma è stato presto rintracciato anche perché prima della fuga aveva perso un telefonino che i due hanno consegnato alla pattuglia.

Il 48enne ha contestato la versione della coppia affermando di essere stato a sua volta aggredito e di aver già pagato la coppia.