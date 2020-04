Non ne usciremo mai

Mentre la popolazione è costretta a stare in casa per un lockdown che ha la finalità di preservare la salute di tutti, esistono alcune enclave che non hanno mai rispettato le direttive. Nei giorni scorsi abbiamo documentato presenza di spacciatori, multe strappate davanti alle forze dell’ordine, momenti di tensione con i residenti in via Firenze. Questa foto inviataci da un lettore poco fa documenta la presenza di parecchie persone in via Firenze, segnalata alle forze dell’ordine. Gruppi di persone che parlano, Trattative per la cessione della droga e solite scene già viste. basta solo uno di questi individui che sia malauguratamente contagiato per compromettere lo sforzo di migliaia di persone.

Tutto questo sotto le telecamere di cui è dotata la via. Si ripropone l’imbarazzante situazione per cui un normale residente quando esce si sente un ladro anche per andare al supermercato ma incrocia continuamente cittadini che se ne fregano di ogni misura restrittiva.