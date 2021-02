Non mandano la figlia a scuola: denunciati

Una coppia di etnia rom residente Grisignano di Zocco è stata denunciata dai carabinieri per inosservanza dell’obbligo di istruzione nei confronti della figlia minorenne. La ragazza, iscritta ad una scuola superiore del Vicentino, negli ultimi mesi non ha effettuato la DAD e non si è nemmeno ripresentata a scuola alla ripresa delle lezioni in presenza. A segnalare l’assenza è stata la scuola, sono poi seguite le verifiche dei carabinieri.