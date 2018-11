“Non ho l’età” – Vicenza in festa con l’antiquariato e non solo…

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Domenica 11 novembre torna “Non ho l’età”, mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage

Tante proposte per vivere la città rivolte ad appassionati, curiosi e famiglie

Come ogni seconda domenica del mese, l’ 11 novembre, dalle 8 alle 17, torna nelle piazze e nelle vie del centro storico “Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato Collezionismo & Vintage”, organizzato dall’associazione Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

Da piazza Castello a piazza Biade, passando per piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazzetta Palladio fino a piazza dei Signori e contra’ del Monte, una ricca selezione di oggetti, accessori, arredi e dipinti antichi e del Novecento saprà incontrare il gusto di collezionisti, appassionati e curiosi, grazie anche a nuove presenze di professionisti del settore.

Anche questa domenica, sarà coinvolto il tratto nord di corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini dove sarà allestito un punto ristoro con roulottine food che proporranno prodotti tipici, attività in sintonia con la vocazione commerciale e artigianale della zona.

Inoltre, alcuni artigiani offriranno dimostrazioni sulla manualità e creatività.

A seguito del successo delle iniziative dedicate ai bambini, anche in questa edizione

in piazza delle Erbe si potrà partecipare al laboratorio creativo dedicato alla tradizione dell’estate di San Martino, a cura dell’insegnante e storica dell’arte Arianna Giaretta. L’attività è consigliata per bambini dai 5 anni in su. Il laboratorio sarà attivo dalle 15.30 alle 18 con turni da 45 minuti (15.30, 16.15, 17). L’ingresso è libero ed è necessaria la presenza di un adulto. L’attività è sostenuta da Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage con la collaborazione dell’associazione Botteghe Piazza delle Erbe.

Per informazioni: 3496410654, nonholetaeventi@gmail.com.

Lungo contra’ Cesare Battisti e tutto corso Fogazzaro, si svilupperà la manifestazione “A.A.A. cercasi…Arte, Arredi, Allestimenti”, in cui antico e contemporaneo si fonderanno, con proposte handmade e remake per la casa e la persona.

Come in ogni edizione, verranno premiate, con un omaggio, due persone, scelte una tra i professionisti ed una tra gli hobbisti, che si sono distinte per qualità della merceologia e dell’allestimento.

Nei punti informazioni, dislocati in piazza dei Signori e piazza Castello, saranno messe a disposizione le mappe del mercato e la piccola pasticceria di Loison Pasticceri dal 1938. Le hostess nei punti informazione illustreranno gli appuntamenti della giornata offerti da Non ho l’età e dalla città e consegneranno i gadget di Non ho l’età.

Per il mese di novembre l’appuntamento Vinile & Brunch, che si svolgerà dalle 11 alle 15, verrà proposto al Bar Borsa.

Tra le foto pubblicate su Facebook e Instagram, usando l’hashtag #HYPERLINK, verrà scelta ogni mese un’immagine vincitrice e l’autore riceverà un premio. Il contest prevede l’attribuzione di un unico premio di minimo valore (inferiore ai 25,82 euro) per la foto selezionata (l’iniziativa non è da considerarsi un concorso o un’operazione a premi, così come stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet della manifestazione www.antiquariatovicenza.it o la pagina Facebook www.facebook.com/Antiquariato.Vi, oppure contattare gli organizzatori (3496410654, info@antiquariatovicenza.it).