Nomadi derubano 32enne: pagata BMW con assegno scoperto a Torri di Quartesolo

Tre soggetti nomadi residenti in Veneto, A.P. cittadellese di 66 anni, A.P. di donna di 24 anni residente a Vicenza e A.P. 21enne residente a Vicenza, sono stati denunciati per truffa dopo che un 32enne di Mantova ha sporto denuncia ai carabinieri. Secondo quanto riferito, il giovane aveva messo in vendita online una BMW 640 D. E’ stato contattato dai tre soggetti che gli hanno dato appuntamento a Torri di Quartesolo per la consegna lo scorso 20 novembre.

All’incontro il 32enne ha consegnato la BMW e i tre nomadi hanno consegnato un assegno da 20 mila euro, poi risultato scoperto. Si sono quindi resi irreperibili. La denuncia è stata fatta il 28 gennaio.