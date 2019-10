Nomadi, ordinanza prorogata fino a fine a marzo 2020

È stata firmata la proroga dell’ordinanza che, dall’1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, vieta in un’ampia area di Vicenza la permanenza lo stazionamento e la sosta dei veicoli di una quindicina di nuclei familiari di nomadi.

Dall’1 maggio al 30 settembre le pattuglie antidegrado della polizia locale hanno compiuto 64 interventi con 18 violazioni dell’ordinanza per bivacco, mendicità, per aver lordato e deturpato il suolo pubblico.

“Procediamo ancora una volta alla proroga dell’ordinanza che continua a rivelarsi efficace per contrastare il fenomeno di stazionamento dei veicoli dei nomadi con conseguente sporcizia abbandonata e degrado che creano disagio ai cittadini” – dichiara il sindaco Francesco Rucco.