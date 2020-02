Nomadi in strada Padana: tre denunce penali per sosta in zona rossa

Nell’ambito dei controlli antidegrado, ieri alle 15 una pattuglia della polizia locale , con carro attrezzi al seguito, è intervenuta in via Scolari e in strada Padana verso Padova dove, fin dal mattino, erano stati segnalati alcuni camper di nomadi.

Alla vista degli agenti quelli parcheggiati in via Scolari si sono subito dileguati, mentre le persone che sostavano in strada Padana sono state controllate. Per tre nomadi è scattata la denuncia penale per sosta all’interno della zona rossa a loro interdetta da specifica ordinanza.

All’arrivo del carro attrezzi, chiamato per la rimozione dei mezzi, i nomadi si sono allontanati spontaneamente.