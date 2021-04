Nomadi in concerto a Cartigliano: aperte le prevendite

Saranno disponibili da mercoledì 14 aprile, alle ore 12.00, nel circuito Ticketone le prevendite dei biglietti del concerto dei Nomadi, in programma il 26 giugno 2021 (ore 21.30) a Cartigliano (Vicenza), a Villa Morosini Cappello.

Si tratta del primo live dell’estate annunciato da DuePunti Eventi, che ha deciso di ripartire da questo storico gruppo dopo i mesi di stop per l’emergenza. I Nomadi, una delle band più longeve della canzone italiana, non si sono mai fermati. Fra i primi, come nel 2020, ad annunciare il tour estivo, stanno per pubblicare un nuovo album di inediti, “Solo essere umani”, in uscita il 23 aprile prossimo, per la prima volta su etichetta BMG, in formato vinile, cd e digital download. Il 9 aprile intanto è uscito il primo singolo dell’album, “Frasi nel fuoco”, un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al futuro per arricchire questo presente complesso ed invalicabile.

Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che hanno segnato la storia del gruppo guidato da Beppe Carletti, che non ha mai smesso di rinnovarsi, senza tradire lo spirito nomade che lo contraddistingue.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Cartigliano.

Biglietti:

Poltronissime gold € 35+ diritti di prevendita

Poltronissime € 30+ diritti di prevendita

Poltrone € 25+ diritti di prevendita

Prevendite: circuito Ticketone – on line e punti vendita (dal 14 aprile)