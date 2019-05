Nigeriano clandestino tenta di violentare autista donna e ferisce un’anziana fuggendo

(nel video: intervista al dirigente delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza, Cristiano Fiorin)

Grave episodio di violenza ieri mattina intorno alle 9.30 in via Carso a Vicenza, dove una donna 35enne, autista di autobus di linea ha subito violenza da parte di uno straniero.

La donna aveva appena finito la sua corsa verso Vicenza e aveva parcheggiato l’autobus in via del Carso. In quel momento era da sola e mentre stava preparando il mezzo per ripartire ha notato che un uomo di colore apparentemente in difficoltà si avvicinava all’autobus.

Gli ha quindi chiesto se aveva bisogno di qualcosa ma l’uomo, senza rispondere, è salito velocemente sull’autobus e ha tentato subito un contatto fisico con la donna. Lei lo ha respinto e ha cercato di sfuggire dalla presa senza riuscirci, cadendo di schiena dall’autobus e battendo la testa al suolo. L’aggressore non ha mollato la presa e si è messo a cavalcioni sopra di lei cercando di sfilarle i pantaloni, toccandola al seno e alle natiche. Alle grida della donna è accorso un passante, di 72 anni, residente a Vicenza che è riuscito a farlo desistere, colpendolo e addirittura fotografandolo (vedi foto in fondo all’articolo). Il soggetto si è dato alla fuga.

Nel frattempo è stato dato l’allarme alla polizia che è accorsa sul posto con due volanti, una delle quali ha iniziato a perlustrare i paraggi per trovare il fuggitivo, avvalendosi anche della foto fornita dal 72enne.

Mentre era in corso la ricerca, la volante della polizia si è diretta verso Battaglione Aosta poiché al 113 era arrivata la telefonata di una bambina di 10 anni, dopo che la nonna di 78 anni era stata urtata e buttata a terra da un uomo in fuga che corrispondeva alla descrizione dell’aggressore. Quest’ultimo, secondo una seconda testimonianza, si era infilato in una proprietà condominiale, praticamente finendo in un vicolo cieco.

Alla fine la polizia è riuscita a catturarlo.

Si tratta di Ogboe Isaiah, nigeriano di 33 anni, entrato in Italia come richiedente asilo nel 2016. Aveva ottenuto il permesso provvisorio come richiedente asilo ma la sua istanza era stata rigettata come pure il ricorso. Si tratta quindi di un clandestino. Ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Era stato arrestato due settimane fa dalla Polfer di Vicenza per resistenza e lesioni. Quando gli agenti lo hanno catturato, si è dimostrato tutt’altro che arrendevole. E’ stato portato in questura dove ha continuato ad opporre resistenza, tanto che gli agenti sono stati costretti ad usare lo spray urticante per immobilizzarlo.

E’ stato portato in carcere a Vicenza ed è indagato per violenza sessuale aggravata da lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità e interruzione di pubblico servizio. Alla donna autista e all’anziana sono stati diagnosticati 5 giorni di prognosi.

Nella foto Ogboe che si allontana dopo la tentata violenza