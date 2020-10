Nigeriani clandestini con droga e soldi: traditi da una bolletta

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Arrestati e traditi da una bolletta. Due cittadini nigeriani irregolari in Italia sono stati arrestati e un terzo, senegalese, è stato denunciato ieri a Vicenza.

L’intervento che ha portato all’arresto è stato eseguito dagli agenti delle volanti della Polizia di Vicenza martedì pomeriggio alle 16.30. I tre sono stati notati nelle vicinanze del Tribunale a bordo di una Peugeot 207 e alla vista della volante hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati fermati in viale Roma.

Alla guida T.D. senegalese di 43 anni regolare in Italia e residente in città.

A bordo anche due passeggeri nigeriani: Kelvin Ejeregbe di 23 anni e Aigbokman Akmere di 22 anni, entrambi residenti a Monticello Conte Otto ed entrambi con precedenti legati allo spaccio. Durante il controllo si sono passati, al fine di nasconderlo, un marsupio contenente circa un etto di marijuana, un bilancino di precisione ed un grinder.

Sono stati portati in questura e fotosegnalati e si è deciso di procedere con perquisizione domiciliare. I due però risultavano essere residenti ad un indirizzo che avevano abbandonato da tempo. Per risalire al domicilio reale è stata determinante una bolletta di luce e gas che uno dei due aveva in tasca.

Nell’appartamento, in cui risiere anche una donna, a Monticello Conte Otto, è stata ritrovata documentazione riconducibile ad entrambi, altro stupefacente (meno di tre grammi di marijuana, con bilancino, pellicola, sacchetti e circa 2000 euro in contanti (divisi fra euro, dollari americani, dollari canadesi e talleri sloveni).

Oggi si è tenuto il processo per direttissima nel quale è stato convalidato l’arresto per entrambi. Ejeregbe vi è l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mentre il secondo è stato rimesso in libertà. Il senegalese è stato denunciato.