Niente simbolo M5S a Vicenza

Ennesimo colpo di scena nella corsa elettorale per la carica di sindaco a Vicenza, a un mese dalle elezioni. Il Movimento 5 Stelle rischia di perdere il suo candidato non essendovi la certificazione per l’utilizzo del simbolo da parte del M5s nazionale.

Anche nel sito del movimento Vicenza non compare nell’elenco delle città nelle quali si corre per le elezioni

Una notizia che cambierebbe lo scacchiere delle candidature e soprattutto il peso dei vari candidati rimanenti.

E c’è già chi carica l’episodio con riferimenti al patto nazionale fra Lega e M5s ipotizzando un poco probabile patto di desistenza fra i due movimenti.

Amaro il commento (postato su Facebook) del consigliere uscente del Movimento 5 Stelle Daniele Ferrarin

“La delusione è molta, non tanto per me ma tutte le persone, e vi assicuro che sono persone meravigliose, che hanno creduto a questo grande senso civico, poter costituire una lista civica ed avere l’onore di rappresentare i cittadini Vicentini in consiglio comunale.

Ora sono troppo arrabbiato e non sarei obbiettivo su quello che scriverei, ci sentiremo nei prossimi giorni.

Un grazie a tutti i Vicentini che in questi anni hanno creduto in noi. Un abbraccio”