Niente da fare, il Lecce passa al Menti per 2-1

LR Vicenza 1 – Lecce 2



LR Vicenza: Grandi, Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto, Zonta (64’ Da Riva), Rigoni (74’ Rigoni), Cinelli (64’ Vandeputte), Giacomelli (74’ Mancini), Gori (85’ Longo), Jallow. All. Di Carlo



Lecce: Gabriel, Maggio, Meccariello, Lucioni, Gallo, Majer, Hjulmand, Bjorkengren, Henderson, Pettinari (74’ Rodriguez), Coda. All. Corini

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)



Reti: 50’ Pettinari (L), 65’ Jallow (V), 67’ Henderson (L)



Il Vicenza cede il passo alla corazzata Lecce in piena corsa promozione.Per Giacomelli e compagni arriva così la terza sconfitta consecutiva, a segnare un percorso ancora irto verso la salvezza matematica. Il match si decide tutto nel secondo tempo.Al 7’ occasione per gli ospiti: Coda serve al centro dell’area Pettinari, Grandi non arriva sulla sfera e l’attaccante conclude a botta sicura, trovando il provvidenziale salvataggio sulla linea di Pasini.I biancorossi ci provano al 16’ con Rigoni che si coordina dal limite ma la sfera di spegne a lato.Al 29’ Lane vicinissimo al vantaggio con l’incornata di Padella, su punizione scodellata dalla trequarti di Giacomelli, che si stampa sull’incrocio dei pali.Al 45’ ostica punizione di Henderson dai venticinque metri che costringe l’estremo difensore di casa a stendersi in tuffo per scongiurare il pericolo.L’avvio di ripresa è scoppiettante: al 5’ il Lecce si porta in vantaggio con il guizzo di Pettinari su assist dalla destra di Maggio. La squadra di Di Carlo non sta a guardare e cerca di rimettersi in carreggiata.Al 65’ arriva il pareggio con il destro dalla distanza di Jallow che trova una leggera deviazione della retroguardia avversaria e si insacca nell’angolino.Nemmeno il tempo di festeggiare il ripristino dell’equilibrio che la compagine di Corini si riporta in avanti. Tutto nasce da un’occasione sciupata del Vicenza; sul contropiede Henderson si impossessa della palla calciando sul palo lungo e bucando la rete al 67’.Martedì 20 aprile, alle 19, il Lane cercherà punti sul campo della Virtus Entella, ultima in classifica.RispondiInoltra