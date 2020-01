Nido Turra, conclusi i lavori per il nuovo impianto termico

È stato ultimato in questi ultimi giorni l’intervento di riqualificazione dell’impianto termico dell’asilo nido di via Turra per una spesa complessiva di 121.815 euro, finanziati con un mutuo.

Questa mattina l’assessore all’istruzione Cristina Tolio e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron sono in sopralluogo alla nido Turra, in via Turra 45, in occasione della conclusione dei lavori.

“Ringrazio il sindaco e i colleghi di giunta – precisa l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – per aver compreso la necessità estrema di questo intervento. Da anni il riscaldamento manifestava problemi importanti e la nostra amministrazione con questo lavoro dà una riposta di carattere strutturale altrettanto importante. Con la collaborazione di insengnati, tecnici e personale ausiliario, siamo riusciti a far convivere il servizio e gli utenti con i lavori, limitando il più possibile il disagio. Ringrazio anche la ditta per aver rispettato i tempi e per aver compreso le necessità educative e il benessere dei bambini accogliendo le richieste quotidiane degli operatori. Quanto prima effettueremo lo stesso tipo di intervento nei nidi San Lazzaro e Ferrovieri dove conto di vedere ultimati i lavori per il prossimo settembre”.

“Un ringraziamento agli uffici e all’azienda che ha operato con urgenza rispettando tempi e utenti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron. Un’altra risposta concreta che va a risolvere un problema annoso che da anni non trovava soluzione. Ringrazio anche le educatrici e i genitori che con pazienza hanno saputo convivere con il cantiere. È stato eseguito un lavoro molto particolare che ci ha permesso di intervenire in massima sicurezza riducendo al minino i disagi per i piccoli ospiti. Un lavoro studiato a tavolino che ha funzionato molto bene e che riproporremo nei nidi gemelli – San Lazzaro e Ferrovieri – e come esempio anche per altre strutture”.

Garantendo l’impegno preso dall’amministrazione nei confronti di genitori, insegnanti e bambini, l’intervento è stato realizzato riducendo al minimo i disguidi all’utenza e conciliando le esigenze del cantiere con quelle educative.

I lavori, iniziati a fine novembre scorso, si sono conclusi a inizio gennaio, rispettando le tempistiche, e hanno previsto la rimozione dei termoconvettori, dei radiatori, delle pompe installate e dei componenti a servizio dell’impianto di riscaldamento, oltre che la fornitura e il montaggio del nuovo impianto a radiatori per le aule e per i locali di servizio dell’asilo nido e della nuova impiantistica nella centrale termica. Si è trattato di un intervento non invasivo svolto principalmente nel sottotetto.

Gli interventi sono stati eseguiti in orario diurno e in alcune giornate per anche dalle 16 in poi, il sabato e nei giorni festivi.

Il vecchio impianto, rimasto in funzione per tutta la durata del cantiere, è stato disattivato al termine dei lavori da Amcps.