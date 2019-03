Nido di cicogne sul traliccio, messo in sicurezza dai tecnici elettrici

Una bella storia di sensibilità verso gli animali per le 3 cicogne che hanno scelto di costruire il nido su un palo dell’energia elettrica a Camazzole di Carmignano di Brenta. E-Distribuzione, assieme alla Lipu, ha messo in sicurezza la casa delle cicogne che sempre più spesso dimostrano di preferire i tralicci a torri e campanili. Già nel 2018 le cicogne avevano scelto Camazzole come zona di riproduzione.Per tutelare questi volatili nel 2018 E-Distribizione aveva isolato diversi tralicci.L’incolumità delle cicogne è stata garantita attraverso un particolare tipo di protezione che consente di isolare tratti di conduttori. In questo modo è stata creata un’ampia zona di sicurezza intorno al nido.Terminata l’operazione le cicogne, che ‘sorvegliavano’ i lavori con voli di controllo sempre più ravvicinati, sono tornate subito a posarsi sul nido. Ora le cicogne possono proseguire in tutta sicurezza tutte le fasi della nidificazione: l’estate è infatti il periodo dedicato alla nascita e allo svezzamento dei piccoli e dei loro primi decolli.



ANSA