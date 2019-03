Nidi e scuole dell’infanzia, ai bimbi di Arcugnano le stesse rette dei vicentini

Le famiglie dei bambini di Arcugnano che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia di Vicenza non pagheranno più una quota aggiuntiva sulla retta. Lo ha deciso questa mattina la giunta comunale di Vicenza che ha dato il via libera alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Arcugnano perché si applichino le stesse modalità e condizioni di frequenza ai rispettivi residenti.

“Abbiamo accolto la richiesta di Arcugnano – dichiara il sindaco Francesco Rucco – nell’ottica della collaborazione tra i Comuni contermini che vogliamo promuovere”.

“La maggiorazione di 120 euro sulla retta mensile richiesta ai bambini provenienti da Arcugnano – ha aggiunto l’assessore alla formazione Cristina Tolio, promotrice dell’accordo – costituisce un’anomalia. Mentre gli attuali nove bambini di Arcugnano pagano fino a 1500 euro in più all’anno per venire a scuola da noi, i 20 bambini di Vicenza che vanno a scuola ad Arcugnano non hanno subìto, fino ad oggi, alcuna maggiorazione. Azzerando questa disparità non solo per ragioni economiche, ma anche perché è contraria alla promozione del diritto allo studio e alla libera scelta della scuola più adatta alle esigenze delle famiglie. Intendiamo così sottolineare anche la nostra attenzione rispetto alle famiglie di una comunità ampia, di cui Vicenza è capoluogo e il sindaco Rucco è presidente”.

“Si tratta di una questione annosa – conclude il sindaco di Arcugnano Paolo Pellizzari – che finalmente viene risolta grazie alla sensibilità della nuova amministrazione di Vicenza ed in particolare dell’assessore Tolio verso le famiglie. Di questi tempi il risparmio di 1500 euro che l’accordo assicurerà alle famiglie di Arcugnano che decidono di portare i propri bambini a Vicenza rappresenta una cifra importante”.

Le scuole coinvolte nell’accordo sono i nidi Ferrovieri e Calvi e la scuola dell’infanzia comunale Molino di Vicenza, e ad Arcugnano il micro nido Le coccole della Pasini, il nido Gli abbracci della Pasini e la scuola dell’infanzia paritaria Pasini.