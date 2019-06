Nicola, senza piedi dopo la meningite: una campagna per raccolta fondi

(fonte immagine: www.gofundme.com)

Vicenza, Un aiuto per Nicola, senza piedi dopo una infezione: “Devo far fronte alle spese mediche, ho bisogno dell’aiuto di tutti”



“Nuove gambe ai sogni di Nicola”. Si chiama così la campagna di raccolta fondi lanciata per Nicola Galvan di Vicenza, che ha subito l’amputazione dei piedi: “Sono stato colpito nel 2017 da Meningite di meningococco C – racconta su GoFundMe – dopo due lunghe settimane di battaglie in ospedale mi sono risvegliato dal coma con i postumi del’infezione”. Nicola, sportivo appassionato della natura e dei boschi, si è sentito “sprofondare” quando i medici gli hanno tolto i punti di appoggio con cui muoversi nel mondo.

(leggi articolo: fonte FISO—>

https://www.fiso.it/notizia/nicola-galvan-a-maggio-mi-rivedrete-ad-un-evento-fiso-17504 )

“Mi hanno subito indirizzato a Budrio (BO) un centro medico italiano all’avanguardia per il recupero con le protesi transtibiali bilaterali per avere nuovamente la possibilità di camminare e tornare alla ‘normalità’”. È questa la nuova sfida di Nicola, tornare in piedi ed allenarsi: “Purtroppo il danno fisico – spiega sulla sua pagina – causato dalla malattia non è assicurato né rimborsabile come un incidente o un infortunio sul lavoro e devo far fronte personalmente e con difficoltà alle spese mediche e per le protesi ai piedi”. Per questo motivo Nicola chiede l’aiuto di tutti per poter pagare le spese delle protesi e le spese mediche connesse. L’obiettivo da raggiungere è 18mila euro, una cifra “ingente che permetterà a Nicola di tornare ad un livello ottimale di vita, al lavoro nei boschi ed alla vita attiva come nello sport”.



La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/nuove-gambe-ai-sogni-di-nicola