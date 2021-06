New Conversations – Vicenza Jazz: il 2 luglio ospite il norvegese Trygve Seim

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il primo weekend del festival New Conversations – Vicenza Jazz sarà dedicato al jazz norvegese. Venerdì 2 luglio, al Teatro Comunale, alle 20:30, so esibirà il sassofonista Trygve Seim, alla guida di un quartetto completato da Kristjan Randalu al pianoforte, Mats Eilertsen al contrabbasso e Markku Ounaskari alla batteria. Seim si esibirà al Teatro Comunale in una serata che inizierà (alle ore 20:30) con la finale dell’Olimpico Jazz Contest, nel quale si ‘sfideranno’ i sassofonisti Giovanni Fochesato, Michele Tino e Matteo Zecchi.

Nel pomeriggio, inoltre, i Chiostri di Santa Corona ospiteranno alle ore 18 l’esibizione di un quintetto che abbatte ogni frontiera geografica: il trombettista Alex Sipiagin e il chitarrista Michele Calgaro co-dirigeranno la band completata dalla presenze di Robert Bonisolo al sax, Yuri Goloubev al contrabbasso e Mauro Beggio batteria.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2021 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz. Acqua Recoaro è sponsor tecnico del festival.

La prima edizione dell’Olimpico Jazz Contest avrebbe dovuto trovare la sua conclusione nel corso dell’edizione 2020 del festival jazz vicentino. Le vicissitudini dallo spettacolo dal vivo durante la pandemia hanno fatto slittare la finale, che ora trova finalmente la sua collocazione nel programma delle New Conversations.

Dalle selezioni sono emersi tre promettenti sassofonisti.